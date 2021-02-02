Томская область ждет 500 млн рублей от «Газпрома» для продолжения обустройства набережной Ушайки

Замгубернатора по строительству Евгений Паршуто рассказал, что руководство региона ждет от ПАО «Газпром» предварительно согласованную сумму в 500 млн рублей для продолжения реконструкции набережной Ушайки. Но возможны и другие варианты реализации проекта.





«Это исключительно внебюджетный источник, средства ПАО «Газпром». У нас предварительно согласована цифра в 500 млн рублей, мы ждем решения по вопросу, его нет. Поэтому, как только будут все регламентные вещи решены, подрядчик у нас находится здесь, он мгновенно усиливается, продолжаются работы. Проектная документация, все вопросы, которые требуются для разворачивания строительства, решены», — сообщил Евгений Паршуто.





Отметим, в феврале 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин встречался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. На той встрече они договорились, что компания станет инвестором для второй очереди реконструкции проекта «Томские набережные» и выделит 1,5 миллиарда рублей. Вторая очередь проекта должна была коснуться участка от моста напротив «1000 мелочей» до площади у БКЗ. Также проект предусматривал укладку гранитного тротуара на участке проспекта Ленина в районе Драматического театра. В перспективе «одеть в гранит» планировалось всю Ушайку до «Изумрудного города». Но эти работы не проводились, так деньги «Газпрома» не поступили в область.





При это Евгений Паршуто не исключает, что реконструкция набережной может продолжится за счет средств другого инвестора, либо по госпрограмме Формирования комфортной городской среды.





«Конечно, мы прорабатывали в том числе с местными крупными структурами этот вопрос, это возможно. Секрет вам открою, в том числе и через программу “Формирование комфортной городской среды” можно часть вопросов решить. Поэтому, если это будет программа на 2023-2024 годы, локальное общественное пространство можем на этой территории запроектировать и поэтапно вводить в эксплуатацию. Помните, как объект огромный Лагерный сад, там восемь этапов ввода. Поэтому здесь тоже по такому пути можно пойти, если вдруг что-то случится», — поделился замгубернатора.