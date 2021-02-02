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02 февраля,
2021
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Томская область ждет 500 млн рублей от «Газпрома» для продолжения обустройства набережной Ушайки

Елена Бронникова
Елена Бронникова
1 час назад

Замгубернатора по строительству Евгений Паршуто рассказал, что руководство региона ждет от ПАО «Газпром» предварительно согласованную сумму в 500 млн рублей для продолжения реконструкции набережной Ушайки. Но возможны и другие варианты реализации проекта.


«Это исключительно внебюджетный источник, средства ПАО «Газпром». У нас предварительно согласована цифра в 500 млн рублей, мы ждем решения по вопросу, его нет. Поэтому, как только будут все регламентные вещи решены, подрядчик у нас находится здесь, он мгновенно усиливается, продолжаются работы. Проектная документация, все вопросы, которые требуются для разворачивания строительства, решены», — сообщил Евгений Паршуто.


Отметим, в феврале 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин встречался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. На той встрече они договорились, что компания станет инвестором для второй очереди реконструкции проекта «Томские набережные» и выделит 1,5 миллиарда рублей. Вторая очередь проекта должна была коснуться участка от моста напротив «1000 мелочей» до площади у БКЗ. Также проект предусматривал укладку гранитного тротуара на участке проспекта Ленина в районе Драматического театра. В перспективе «одеть в гранит» планировалось всю Ушайку до «Изумрудного города». Но эти работы не проводились, так  деньги «Газпрома» не поступили в область.


При это Евгений Паршуто не исключает, что реконструкция набережной может продолжится за счет средств другого инвестора, либо по госпрограмме Формирования комфортной городской среды.


«Конечно, мы прорабатывали в том числе с местными крупными структурами этот вопрос, это возможно. Секрет вам открою, в том числе и через программу “Формирование комфортной городской среды” можно часть вопросов решить. Поэтому, если это будет программа на 2023-2024 годы, локальное общественное пространство можем на этой территории запроектировать и поэтапно вводить в эксплуатацию. Помните, как объект огромный Лагерный сад, там восемь этапов ввода. Поэтому здесь тоже по такому пути можно пойти, если вдруг что-то случится», — поделился замгубернатора.

Томская область ждет 500 млн рублей от «Газпрома» для продолжения обустройства набережной Ушайки

Также Евгений Паршуто рассказал, что областная администрация учтет критические замечания по поводу сданной Набережной Ушайки. 


«С учетом критических замечаний, которые уже запущены в эксплуатацию, мы нашему центру компетенций поручили проработать дополнение элементами дизайна того пространства, чтобы оно стало более человечным, функциональным. Я думаю, что такие косметические вещи мы в проект внесем»,  — отметил он.


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