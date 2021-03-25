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25 марта,
2021
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Томская область заняла 31 место по уровню зарплат среди регионов России

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область оказалась на 31 месте среди регионов России по уровню зарплат на начало 2021 года. Согласно рейтингу hh.ru, средняя зарплата в регионе составляет 35,6 тысяч рублей.

Томская область заняла 31 место по уровню зарплат среди регионов России

По данным hh.ru, высокие зарплаты в Томской области чаще всего предлагали разработчикам, программистам, IT-аналитикам и инженерам. Вакансии выше 100 тысяч рублей также предлагали кадрам из сферы строительство и транспорт, логистика, в частности, машинистам тяжелой техники, механикам, электромонтажникам. 


Среди крупнейших городов страны первые места рейтинга по среднему уровню предлагаемых зарплат заняли Москва, Санкт-Петербург и  Хабаровск. 


Из сибирских городов в первую десятку вошли Иркутск, Новосибирск и Красноярск. Иркутск занял в рейтинге пятое место, а Красноярск и Новосибирске — седьмое и восьмое. 


Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в 2020 году средняя зарплата в Томской области, по данным администрации региона выросла на 5% и составила 48 тысяч рублей.


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