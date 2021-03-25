Томская область заняла 31 место по уровню зарплат среди регионов России

Томская область оказалась на 31 месте среди регионов России по уровню зарплат на начало 2021 года. Согласно рейтингу hh.ru, средняя зарплата в регионе составляет 35,6 тысяч рублей.

По данным hh.ru, высокие зарплаты в Томской области чаще всего предлагали разработчикам, программистам, IT-аналитикам и инженерам. Вакансии выше 100 тысяч рублей также предлагали кадрам из сферы строительство и транспорт, логистика, в частности, машинистам тяжелой техники, механикам, электромонтажникам.





Среди крупнейших городов страны первые места рейтинга по среднему уровню предлагаемых зарплат заняли Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.





Из сибирских городов в первую десятку вошли Иркутск, Новосибирск и Красноярск. Иркутск занял в рейтинге пятое место, а Красноярск и Новосибирске — седьмое и восьмое.





Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в 2020 году средняя зарплата в Томской области, по данным администрации региона выросла на 5% и составила 48 тысяч рублей.





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