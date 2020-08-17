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17 августа,
2020
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Томская область занимает шестое место в Сибири по заболеваемости COVID-19

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Томская область занимает шестое место в Сибири по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Индекс прироста, по данным на 17 августа, составляет 465,8 случая на 100 тысяч человек. За неделю он вырос на 31,7 пункта. 

Заболеваемость на 100 тысяч человек - один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий, — отметили в ИЦК. 

Как сообщили специалисты центра, индекс заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в Томской области за неделю увеличился на 31,7 пункта — но все еще остается ниже, чем в целом по Сибири и России. 

Томская область занимает шестое место в Сибири по заболеваемости COVID-19

В Сибири по данным ИЦК на 17 августа, общий показатель — 478,1 случая на 100 тысяч человек (все еще выше, чем в Томской области). Прирост составил 27,9 пункта. 


Среди федеральных округов РФ Сибирский по заболеваемости на 100 тысяч населения — уже месяц стабильно занимает 5-е место.


17 августа безусловным «антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Регион перешел порог в 2000 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей: на неделе отмечено 2030,7 случая COVID-19. С 10 августа уровень заболеваемости в Тыве вырос на 46,5 пункта. 


На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тывы почти в 2,5 раза.
В целом по России Тыва — по-прежнему остается в тройке «антилидеров», уступая Ямало-Ненецкому АО и городу Москва.

Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 189,5 случая COVID-19. Индекс заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 11 раз ниже показателей Тывы. 


Однако за истекший период Кузбасс с четвертого места среди российских регионов с самыми низкими показателями заболеваемости, переместился на восьмое.


По данным ИЦК, 17 августа прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 23,9 пункта, и теперь общий индекс — 631,8. Это значение гораздо выше, чем в Томской области.


За весь период пандемии в Томской области установлены 5024 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3740, умерших 54.

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