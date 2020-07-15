Добрые новости
15 июля,
2020
Новости

Томская область занимает шестое место в СФО по доле выздоровевших от коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным на 14 июля в Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 56%. Регион занимает шестое место в Сибири по доле выздоровевших от коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Лидером по доле вылечившихся от коронавируса по состоянию на 14 июля является Республика Хакасия. Там здоровы уже 74%  заболевших. На втором месте — Новосибирская область (72%). Третье место занял Красноярский край с показателем 66%.


Замыкает рейтинг Республика Тыва. Здесь зафиксировано всего 40% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19.


За весь период эпидемии в Сибири вылечилась от коронавируса 31 тысяча 585 человек, или 58% от общего числа выявленных в СФО случаев. Это седьмое место среди всех федеральных округов.


В России данный показатель равен 69%: на сегодняшний день в нашей стране почти 513 тысяч человек излечились от COVID-19.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.