Томская область занимает шестое место в СФО по доле выздоровевших от коронавируса

По данным на 14 июля в Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 56%. Регион занимает шестое место в Сибири по доле выздоровевших от коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Лидером по доле вылечившихся от коронавируса по состоянию на 14 июля является Республика Хакасия. Там здоровы уже 74% заболевших. На втором месте — Новосибирская область (72%). Третье место занял Красноярский край с показателем 66%.





Замыкает рейтинг Республика Тыва. Здесь зафиксировано всего 40% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19.





За весь период эпидемии в Сибири вылечилась от коронавируса 31 тысяча 585 человек, или 58% от общего числа выявленных в СФО случаев. Это седьмое место среди всех федеральных округов.





В России данный показатель равен 69%: на сегодняшний день в нашей стране почти 513 тысяч человек излечились от COVID-19.

