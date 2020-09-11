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11 сентября,
2020
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Томская область вышла на второй этап снятия эпидемиологических ограничений

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская область вышла на второй этап выхода из режима самоизоляции, следует из данных сайта стоп.коронавирус. В регионе коронавирус выявлен у 6264 человек. За сутки их число выросло на 61 человека.

Томская область вышла на второй этап снятия эпидемиологических ограничений

По данным на 11 сентября, в регионе от коронавируса уже вылечились 5109 человек. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 25 человек. Один пациент за сутки скончался.


Умерший входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, полиорганной недостаточностью, рецидивирующей тромбоэмболией легочных артерий.


Общее число умерших от COVID-19 достигло 75 человек.


В настоящее время в регионе 58,4 % свободного коечного фонда. Охват тестированием составляет 242 на 100 тысяч человек. Эти показатели соответствуют третьему этапу. При этом коэффициент распространения инфекции равен 1,13. В регионе по-прежнему остаются закрытыми театры, кинотеатры, запрещено проведение массовых мероприятий. 


В целом по России на первом этапе остаются только 11 регионов. Из них три сибирских — Иркутская, Кемеровская области и Республика Алтай.


До 30 сентября в Томской области действует режим повышенной готовности. Администрация отмечает, что при ухудшении показателей регион может вернуться на предыдущий этап или оставаться на прежнем. 



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