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20 августа,
2020
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Томская область вошла в топ-5 регионов СФО по смертности от COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область осталась на пятой строчке среди регионов СФО с самыми высокими показателями смертей от COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За неделю в Томской области от коронавируса умерли  восемь человек. Это больше, чем за прошлый период.

Томская область вошла в топ-5 регионов СФО по смертности от COVID-19
Фото: yandex.ru/covid19/stat

Индекс летальности пациентов с коронавирусом в Томской области области составляет 1.11%. Регион входит в пятерку лидеров СФО с наивысшими показателями. Таким образом, общее количество заболевших в Томской области  достигло 5 150 человек. Количество умерших - 57.

Томская область вошла в топ-5 регионов СФО по смертности от COVID-19

Как сообщает ИЦК, самая высокая летальность в Сибири в Новосибирской области (3,04%) и Красноярском крае  (2.58%). В Республике Алтай традиционно самый низкий показатель по округу — 0,37%. Индекс летальности в СФО продолжает превышать единицу, составляя 1,66%. Это ниже общероссийского.


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