Томская область вошла в топ-5 регионов СФО по смертности от COVID-19

Томская область осталась на пятой строчке среди регионов СФО с самыми высокими показателями смертей от COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За неделю в Томской области от коронавируса умерли восемь человек. Это больше, чем за прошлый период.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Индекс летальности пациентов с коронавирусом в Томской области области составляет 1.11%. Регион входит в пятерку лидеров СФО с наивысшими показателями. Таким образом, общее количество заболевших в Томской области достигло 5 150 человек. Количество умерших - 57.
Как сообщает ИЦК, самая высокая летальность в Сибири в Новосибирской области (3,04%) и Красноярском крае (2.58%). В Республике Алтай традиционно самый низкий показатель по округу — 0,37%. Индекс летальности в СФО продолжает превышать единицу, составляя 1,66%. Это ниже общероссийского.
ПОДДЕРЖИ ТВ2