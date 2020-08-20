Томская область вошла в топ-5 регионов СФО по смертности от COVID-19

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Томская область осталась на пятой строчке среди регионов СФО с самыми высокими показателями смертей от COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За неделю в Томской области от коронавируса умерли восемь человек. Это больше, чем за прошлый период.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Индекс летальности пациентов с коронавирусом в Томской области области составляет 1.11%. Регион входит в пятерку лидеров СФО с наивысшими показателями. Таким образом, общее количество заболевших в Томской области достигло 5 150 человек. Количество умерших - 57.