Томская область вошла в топ-10 регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году

Томская область вошла в антирейтинг регионов по показателю заболеваемости ВИЧ в России. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Отмечается, что в 2020 году в России было протестировано на ВИЧ 35 409 873 россиян, что на 12,7% меньше, чем в 2019-м году. Кроме того, было проведено 2 169 837 исследований на ВИЧ с применением простых тестов. Среди прошедших тестирование на антитела к ВИЧ в 2020 году, отмечается в докладе, было впервые выявлено 88 154 положительных результата, что на 26,2% меньше, чем в 2019 году. Это объясняется тем, что из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений снизилось количество обращений пациентов в Центры по профилактике и борьбе со СПИД.





Согласно предварительным данным, за 12 месяцев 2020 года умерло 32 208 инфицированных ВИЧ, что на 4,1% меньше, чем за тот же период 2019 года. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.





За 12 месяцев 2020 года было сообщено о 72 023 новых случаях выявления ВИЧ-инфекции, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил в Российской Федерации 49,1 на 100 тысяч населения», — говорится в докладе.





По показателю заболеваемости в России лидировали 25 субъектов федерации: Кемеровская область (зарегистрировано 124,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Свердловская область (95,9), Пермский край (95,5), Челябинская (93,3), Томская (90,2), Иркутская (89,8) области, Красноярский край (86,2), Оренбургская (85,5), Новосибирская (84,8) области, Ханты-Мансийский автономный округ (78,1), Тюменская область (77,1), Алтайский край (71,6), Самарская (70,9), Курганская область (68,5), Омская область (64,3) , Республика Крым (62,0), г. Севастополь (61,9), Удмуртская Республика (57,4), Тверская область (57,1), Ульяновская область (57,1), г. Москва (55,9), Мурманская область (52,2), Чукотский автономный округ(51,7), Московская (51,5), Ивановская (51,4) области.





Кроме того, эксперты еще оценили уровень пораженности ВИЧ-инфекцией. Томская область в этом рейтинге тоже есть. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Регистрируется постоянный рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. В неблагополучных регионах проживает более половины (62,3%) всего населения страны и подавляющее большинство (83,8%) всех инфицированных ВИЧ.





«К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся: Кемеровская (зарегистрировано 1998,6 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская (1953,5), Свердловская (1854,9), Оренбургская (1520,0), Самарская (1496,9), Челябинская (1365,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1350,2), Новосибирская (1323,3), Тюменская (1284,1), Ленинградская (1273,1) области, Пермский край (1231,2), Республика Крым (1184,2), Красноярский край (1142,5), Ульяновская (1084,3), Курганская (1067,3), Томская (1066,5) области, Алтайский край (1058,7), г. Санкт-Петербург (973,4), Омская (938,3), Ивановская (927,7), Тверская (900,6), Мурманская (801,9) области», — отмечается в докладе.





Специалисты также отметили, что в настоящее время в связи с эпидемией COVID-19 наблюдается ослабление целого ряда профилактических и лечебных мероприятий по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. И что необходимо начать применять активные меры по противодействию эпидемии ВИЧ.