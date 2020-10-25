Томская область вошла в «светло-красную» зону по темпам распространения коронавируса

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал наиболее благополучные и проблемные регионы России по уровню распространения коронавируса.





«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Не осталось регионов в "зеленой" зоне, где было довольно сильное затухание эпидемии. Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией»,— сказал Тавадян «РИА Новости». В регионах «темно-красной зоны» болезнь распространяется с коэффициентом 1,2–1,4. В их перечень вошли: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.





Самыми стабильными регионами оказались Краснодарский край, Чечню, Ингушетию и Ленинградскую область. В «светло-красную» зону попали больше 30 регионов. Среди них — Оренбургская, Белгородская, Томская, Ивановская, Кировская области, Татарстан, Башкортостан, Камчатский край, Карелия, Санкт-Петербург. Москва и Московская область попали в «светло-желтую зону», где коэффициент распространения не превышает 1,1.