Томская область вошла в «светло-красную» зону по темпам распространения коронавируса

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал наиболее благополучные и проблемные регионы России по уровню распространения коронавируса.
«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Не осталось регионов в "зеленой" зоне, где было довольно сильное затухание эпидемии. Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией»,— сказал Тавадян «РИА Новости». В регионах «темно-красной зоны» болезнь распространяется с коэффициентом 1,2–1,4. В их перечень вошли: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.
Самыми стабильными регионами оказались Краснодарский край, Чечню, Ингушетию и Ленинградскую область. В «светло-красную» зону попали больше 30 регионов. Среди них — Оренбургская, Белгородская, Томская, Ивановская, Кировская области, Татарстан, Башкортостан, Камчатский край, Карелия, Санкт-Петербург. Москва и Московская область попали в «светло-желтую зону», где коэффициент распространения не превышает 1,1.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Сибири ковидом заболели больше 140 тысяч жителей. За прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости по-прежнему отмечается в Республике Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 23% больше. Томская область по темпам роста на втором месте. На 25 октября в регионе установлены 11 195 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7669, умерших 112.
Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 9%, что составляет 11 460 человек.
Самый низкий прирост за неделю в Республике Тыва – 5%. В Иркутской области прирост – 6%, в Красноярском крае – 7%.
Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 7 447 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 1 645 человек. На втором месте Иркутская область – 1 100 выздоровевших. На третьем – Красноярский край – здесь выписано за прошедшую неделю 1 023 человека.
За неделю в Сибири от ковид-19 умерли 199 человек. Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 681 человек.