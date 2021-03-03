Томская область вошла в «красную зону» свободы интернета
Проект правозащитной организации «Агора» — «Сетевые свободы» представил ежегодный доклад о свободе интернета в России — «Вторая волна репрессий». Авторы доклада Дамир Гайнутдинов и Станислав Селезнев пришли к выводу, что пандемия коронавируса в 2020 году подтвердила уникальную роль интернета, который обеспечивает существование и устойчивое развитие общества даже в ситуации глобального кризиса. Но в 2021 году свободе интернета по-прежнему угрожают.
Так, в прошлом году было зафиксировано 275 532 отдельных случая вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (272 487), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям. По сравнению с 2019 годом общее число вмешательств незначительно сократилось.
Вместе с тем за минувший год увеличилось количество фактов уголовного преследования за активность в интернете (289 фактов по сравнению с 200 в 2019 году), кибератак (43 в 2020 году по сравнению с 32 — в 2019). Особенно тревожная тенденция — почти двукратный рост насилия и угроз (103 в 2020 году, тогда как в 2019 — 57). В 48 случаях пострадавшими оказывались представители СМИ, а нападающими чаще всего — силовики и представители охранных предприятий. Случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения в интернете отмечены как минимум в 21 регионе. Абсолютные рекордсмены по насилию (62 из 103 инцидентов) — Чечня (40), Москва (17) и Хабаровский край (5).
Что касается Томской области, то авторы отмечают, что наш регион вошел в «красную зону» регионов, где в 2020 году лишали пользователей свободы за распространение информации в интернете. Согласно карте нарушений в Томской области было зафиксировано 4 случая уголовного преследования, шесть случаев административного давления и 78 фактов интернет-цензуры. Полную карту нарушений можно посмотреть тут.
«Если продолжать говорить о ситуации в регионах, то относительное улучшение наблюдается в Чувашии, Ставропольском крае, Белгородской, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Магаданской и Новгородской областях, а также в Крыму. В этих регионах количество зарегистрированных инцидентов уменьшилось, не отмечалось насилия или лишения свободы. В то же время суды 19 субъектов — Башкортостана, Татарстана, Красноярского края, Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Свердловской, Томской, Тульской, Ярославской областей и Москвы — в 2020 году лишали пользователей свободы за распространение информации в интернете», — говорится в докладе.
Добавим, что полный доклад о свободе слова в интернете «Сетевых свобод» можно прочитать тут.
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