Томская область вошла в «красную зону» свободы интернета

Проект правозащитной организации «Агора» — «Сетевые свободы» представил ежегодный доклад о свободе интернета в России — «Вторая волна репрессий». Авторы доклада Дамир Гайнутдинов и Станислав Селезнев пришли к выводу, что пандемия коронавируса в 2020 году подтвердила уникальную роль интернета, который обеспечивает существование и устойчивое развитие общества даже в ситуации глобального кризиса. Но в 2021 году свободе интернета по-прежнему угрожают.

Так, в прошлом году было зафиксировано 275 532 отдельных случая вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (272 487), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям. По сравнению с 2019 годом общее число вмешательств незначительно сократилось.





Вместе с тем за минувший год увеличилось количество фактов уголовного преследования за активность в интернете (289 фактов по сравнению с 200 в 2019 году), кибератак (43 в 2020 году по сравнению с 32 — в 2019). Особенно тревожная тенденция — почти двукратный рост насилия и угроз (103 в 2020 году, тогда как в 2019 — 57). В 48 случаях пострадавшими оказывались представители СМИ, а нападающими чаще всего — силовики и представители охранных предприятий. Случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения в интернете отмечены как минимум в 21 регионе. Абсолютные рекордсмены по насилию (62 из 103 инцидентов) — Чечня (40), Москва (17) и Хабаровский край (5).