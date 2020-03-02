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02 марта,
2020
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Томская область вошла в десятку рейтинга регионов с наименьшим числом ДТП

Алиса Масанова
Алиса Масанова
23 минуты назад

Томская область занимает девятое место в рейтинге регионов по аварийности, составленным агентством «РИА Новости». По данным агентства, в 2019 году число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали россияне, стало меньше на 2,2 %. Уменьшилось и число погибших — на 6,8%,  раненых — на 1,9%.


На первом месте регионов с самым низким числом ДТП находится Чеченская Республика — 76 случаев на 100 тысяч автомобилей. Затем идет Чукотский автономный округ с показателем в 139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, где произошло 150 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.

Томская область вошла в десятку рейтинга регионов с наименьшим числом ДТП

По данным аналитиков, в Томское области в 2019 году число ДТП с пострадавшими сократилось на 5,6 % — до 737 случаев. Наибольшее количество дорожных аварий произошло в Октябрьском (116) и Ленинском (99) районах. 


На заседании по обеспечению безопасности дорожного движения замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов отметил, что многие причины ДТП повторяются из года в год. 


«В 2019 году по вине водителей произошло почти 89 процентов всех ДТП. Именно неуважение к другим участникам дорожного движения и непонимание ответственности за жизнь и здоровье людей приводит к смертельным авариям», — сказал Игорь Толстоносов.


По словам начальника регионального управления ГИБДД Вячеслава Трещева, в 2019 году неправильный выбор скорости движения стал причиной 13% ДТП: это 97 дорожных аварий, где погибли 18 и пострадали 110 человек. С выездом на встречную полосу связано 26 % всех смертельных аварий (80 ДТП). Водители с признаками опьянения стали причиной 97 ДТП, где погибли 29 и пострадали 129 человек.

За год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 464 тысяч человек. За управление транспортом в состоянии опьянения были задержаны почти 4 тысячи водителей. По фотоматериалам с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД вынесено почти 300 тысяч постановлений.

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