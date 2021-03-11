Томская область вошла в число регионов с перспективой продления льготной ипотеки

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ. В их число вошла и Томская область.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».





При этом, по мнению Набиуллиной, есть регионы, где спрос на недвижимость восстановился не полностью, а существенного роста цен не произошло.





По расчетам, их 24. Там регулятор предлагает продлить программу льготной ипотеки. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.





Льготную ипотеку под 6,5 процента предложило правительство весной прошлого года в рамках антикризисных мер. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку – в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36 процента, а долг по жилищным кредитам вырос до 9,1 триллиона рублей.





Набиуллина отмечала, что спрос на кредиты привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. По ее оценкам, повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. Она предлагала сворачивать антикризисную льготную ипотеку и вводить меры адресной поддержки.