Томская область вместе с Минприроды будет ликвидировать мусорные свалки

Минприроды и 17 регионов РФ, включая Томскую область, заключили соглашения на ликвидацию накопленного экологического вреда по нацпроекту «Экология» в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ.

В целях софинансирования реализации мероприятий, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на общую сумму 6 357,3 миллионов рублей.







В перечень субъектов РФ вошли: Томская, Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Ярославская, Тамбовская, Мурманская, Новгородская, Волгоградская, Нижегородская и Кировская области, а также Чеченская, Чувашская, Удмуртская, Карачаево-Черкесская республики и Татарстан. Проектом запланирована рекультивация 39 объектов накопленного экологического ущерба.





Кроме того, предусмотрена реализация в текущем году 40 мероприятий проекта в 18 субъектах РФ, из них 19 мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок в границах городов 14 регионов. В их числе – Томская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Чувашская республики, Татарстан, Ярославская, Волгоградская, Новгородская, Тамбовская, Рязанская, Калужская, Владимирская, Кировская и Челябинская области. В стадии подписания соглашение с Республикой Ингушетия.





Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в 2020 году должна достичь значения 300,4 га.





Отмечается, что значительная часть заявок, предоставленных субъектами РФ в Минприроды России на включение в федеральный проект «Чистая страна» на 2020 год, не соответствовали критериям отбора природоохранных проектов.





В настоящее время министерство проводит работу по устранению данных нарушений, по завершении которой будут отобраны дополнительные объекты.





Ранее сообщалось, что проект по рекультивации закрытого полигона ТБО в районе Новомихайловки вошел в региональный реестр по проекту «Чистая страна». На его реализацию понадобится 448 миллионов рублей.