Томская область включила в план дорожного нацпроекта ремонт трассы Томск - Колпашево

Томская область включит в национальный проект «Безопасные качественные дороги» ремонт в 2021-2022 годах 31 километр трассы Томск - Каргала - Колпашево, работы обойдутся в 755 млн рублей.

В нормативное состояние будет приведен 31-километровый участок трассы Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево в Молчановском районе. Томскавтодор уже объявил аукцион на двухлетний ремонт автодороги Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево на участке 183 ‑ 214 км в Молчановском районе. В текущем году подрядчик приведет к нормативу 16 км трассы со 183-го по 199-й км, в 2022 году —15 км со 199-го по 214-й км.







Дорожники отремонтируют проезжую часть с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, водопропускные трубы, укрепят обочины и откосы. Для повышения безопасности движения специалисты смонтируют искусственные дорожные неровности, обустроят автобусные остановки, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесут разметку термопластиком.







«В общей сложности в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мы отремонтируем семь участков автодороги регионального значения Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево общей протяженностью 83 километра. Они расположены в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Колпашевском районах», — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Игоря Шатурного.







В 2016 году дорожники отремонтировали 19 километров. С 2017-го автодорога Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево — постоянный участник президентских дорожных проектов. За 2017-2020 годы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» и национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 12 участков трассы общей протяженностью 104 км в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах.