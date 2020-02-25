Томская область входит в третью десятку регионов рейтинга инвестиционной привлекательности

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за прошедший год. Томская область за год позиции не изменила: регион занимает 35 место из 85 регионов. Первые три строчки рейтинга занимает Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий АО. В хвосте рейтинга оказались республики Карачаево-Черкессия, Калмыкия и Тыва.

Регионы оценивались с учетом совокупности факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории. Это финансовая устойчивость, качество трудовых ресурсов, перспективы внутреннего спроса, производственный потенциал, институциональная среда, инфраструктура, географическое положение и природные ресурсы.





При оценке использовался набор из 56 показателей. В 2019 году в методику рейтинга добавлен новый показатель — качество работы региональных инвестиционных порталов. Учитывались не только статистические показатели, но и данные опросов предпринимателей и экспертные оценки.





По данным обладминистрации, объем инвестиций в Томскую область падает с 2011 года. Так к 2018 году показатель снизился почти вдвое — до 52,9% от значения 2011 года. Спад инвестиций обусловлен, в первую очередь, снижением инвестиционной активности в обрабатывающих производствах. Больше всего инвестиций сосредоточено в лесной отрасли (за счет создания лесопромышленного парка в Асине), пищевой промышленности и сельском хозяйстве.





Так, инвестиции в пищевую промышленность по итогам 2019 года достигли миллиарда рублей. Это на 12,1% больше, чем в предыдущем. В агрокомплекс региона в 2019 году инвестировано 2,7 млрд рублей. Обладминистрация планирует, что частные инвестиции в АПК Томской области до 2024 года превысят 11 млрд рублей.