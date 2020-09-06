Добрые новости
06 сентября,
2020
2
фото
Новости

Томская область входит в ТОП-3 по приросту заболевших коронавирусом в Сибири

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томская область среди сибирских регионов заняла второе место по приросту заболевших COVID-19. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) привел сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в Сибири за неделю, с 29 августа по 4 сентября.

Таким образом, Кузбасс по итогам недели остается в общероссийском ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19. Также Кузбасс продолжает удерживать «антилидерство» среди сибирских регионов. 2-е место по Сибири поделили Томская область и Республика Алтай (7 %). На 3-м месте — Красноярский край (5 %). 

Томская область входит в ТОП-3 по приросту заболевших коронавирусом в Сибири

Показатель СФО — 4 %. Округ теперь на 3-м месте по приросту заболевших, среди самых благополучных в этом отношении субъектов РФ. Сибирь делит место с Северо-Западным федеральным округом.

Томская область входит в ТОП-3 по приросту заболевших коронавирусом в Сибири

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Томской области выросло до 5942. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.