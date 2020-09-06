Томская область входит в ТОП-3 по приросту заболевших коронавирусом в Сибири

Томская область среди сибирских регионов заняла второе место по приросту заболевших COVID-19. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) привел сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в Сибири за неделю, с 29 августа по 4 сентября.



Таким образом, Кузбасс по итогам недели остается в общероссийском ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19. Также Кузбасс продолжает удерживать «антилидерство» среди сибирских регионов. 2-е место по Сибири поделили Томская область и Республика Алтай (7 %). На 3-м месте — Красноярский край (5 %).