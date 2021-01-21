Томская область входит в пятерку регионов Сибири с наименьшим приростом больных ковидом

По данным ИЦК, индекс заболевших снижается примерно с начала декабря. На сегодняшний день, Томская область входит в пятерку субъектов Сибири с наименьшим суточным приростом. В целом, с начала пандемии коронавирус подтвердили у 27119 человек (без учета Северска, где свыше 6 тысяч заболевших).

По Сибири суточное число подтвержденных диагнозов постепенно снижается с 27 ноября, когда было достигнуто пиковое значение – 2 057 заболевших. Тенденция к снижению наблюдается в большинстве регионов федерального округа. Наибольший суточный прирост за весь период пандемии был зафиксирован в Красноярском крае – 504 новых случая 20 мая.



В целом по России новое пиковое значение показателя было достигнуто 24 декабря – 29 935 подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки. С тех пор показатели постепенно снижаются и приближаются к отметке в 20 000 заболевших за сутки. С 3 декабря и по сей день ежедневно выявляют менее 25 000 случаев COVID-19.

