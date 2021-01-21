Томская область входит в пятерку регионов Сибири с наименьшим приростом больных ковидом

В Томской области за сутки подтверждено 119 новых случаев коронавируса. Выписали 103 человека. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечает, что область занимает 26 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.
По данным ИЦК, индекс заболевших снижается примерно с начала декабря. На сегодняшний день, Томская область входит в пятерку субъектов Сибири с наименьшим суточным приростом. В целом, с начала пандемии коронавирус подтвердили у 27119 человек (без учета Северска, где свыше 6 тысяч заболевших).
По Сибири суточное число подтвержденных диагнозов постепенно снижается с 27 ноября, когда было достигнуто пиковое значение – 2 057 заболевших. Тенденция к снижению наблюдается в большинстве регионов федерального округа. Наибольший суточный прирост за весь период пандемии был зафиксирован в Красноярском крае – 504 новых случая 20 мая.
В целом по России новое пиковое значение показателя было достигнуто 24 декабря – 29 935 подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки. С тех пор показатели постепенно снижаются и приближаются к отметке в 20 000 заболевших за сутки. С 3 декабря и по сей день ежедневно выявляют менее 25 000 случаев COVID-19.
За последние сутки в России зафиксировано 21 887 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет 3 655 839 человек. Свыше 600 тысяч продолжают лечение.
Скончались от коронавируса, по официальным данным, 67 832 человека.