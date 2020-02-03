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03 февраля,
2020
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Томская область входит в число регионов Сибири с низким уровнем безработицы

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Томская область оказалась на втором месте среди регионов Сибирского федерального округа с самым низким уровнем безработицы — 4,9%. 


Так, по данным Росстата, численность рабочей силы в Томской области к концу года составила 532,5 тысячи человек. Занятых — 506,6 тысячи. Не могут найти работу 25,9 тысячи томичей. 


Самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае —  4,7%. Второе место с Томской областью разделила Кемеровская область. Труднее всего найти работу в Республике Алтай, где уровень безработицы 12,8%, и Тыве — 12%.

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