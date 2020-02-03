Томская область входит в число регионов Сибири с низким уровнем безработицы

Томская область оказалась на втором месте среди регионов Сибирского федерального округа с самым низким уровнем безработицы — 4,9%.





Так, по данным Росстата, численность рабочей силы в Томской области к концу года составила 532,5 тысячи человек. Занятых — 506,6 тысячи. Не могут найти работу 25,9 тысячи томичей.





Самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае — 4,7%. Второе место с Томской областью разделила Кемеровская область. Труднее всего найти работу в Республике Алтай, где уровень безработицы 12,8%, и Тыве — 12%.