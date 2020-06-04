Томская область в тройке регионов Сибири с наименьшей долей активных случаев COVID-19

Томская область — в тройке регионов с наименьшим в Сибири количеством граждан, лечащихся от COVID-19. По состоянию на 3 июня в регионе проходят лечение 52 % людей, у которых выявлен коронавирус. По этому показателю регион находится на восьмом месте по СФО, в тройке регионов с самой благополучной статистикой. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Наименьшая доля активных случаев на территории Сибирского федерального округа приходится на Республику Алтай (39 %) и Республику Хакасия (41 %). Наибольший показатель — у Республики Тыва (81 %) – это самое высокое значение в России. В целом на 3 июня в Сибири на лечении находятся 66 % проживающих здесь людей. Это значительно выше общего показателя по России (53 %).

В Томской области зарегистрированы 765 случаев заболевания коронавирусом: 402 на лечении (314 в стационарах, 88 на самоизоляции), 359 выздоровели, 14 умерли.





По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Томская область среди регионов России находится на 78 месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.





Всего в России заболели, по официальным данным, 432,27 тыс. человек. Умерли 5215, выздоровели 195,9 тыс. Страна вышла на третье место в мире по числу заболевших, но официально объявляемая властями смертность значительно ниже, чем в других государствах с похожим числом заболевших.





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