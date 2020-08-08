Томская область в тройке регионов Сибири «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19

7 августа на территории Томской области выявлено 4525 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), общее количество жителей, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», возросло в Томской области на 9%. На первом месте по проценту прироста новых случаев COVID-19 за неделю в Сибири — снова Кемеровская область (17%). На втором месте — Омская область. Здесь количество человек, заболевших коронавирусной инфекцией, за неделю увеличилось на 11%.

«Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии», — отметили в ИЦК.



Индекс прироста заболевших в целом по Сибири за истекший период — 8%. Таким образом, общая картина в федеральном округе лучше, чем в Томской области. Замыкает список вновь Тыва, которая возглавляет тройку самых благополучных регионов: здесь прирост новых случаев коронавируса снизился до 3%.



Средний темп прироста новых выявленных случаев в Сибири снизился незначительно – до 1,1% в день (1,3% — неделей ранее). Наибольшее снижение темпов произошло в Республике Алтай – в 1,5 раза — с 1,7% до 1,1%. В Кемеровской области и Республике Хакасия темпы прироста остались на прежнем уровне: 2,4% в день и 0,7% соответственно.

По России показатель прироста значительно ниже, чем в Новосибирской области и Сибири, за неделю он уменьшился с 5 до 4%.



ИЦК отмечает, что первые два региона Сибири на прошедшей неделе преодолели порог в 14 000 заболевших – Красноярский край и Иркутская область. Порог в 10 000 – преодолела Новосибирская область, в 7 000 – Омская область, в 4 000 – Кемеровская область.





Всего за неделю в Сибири от коронавируса умерли 139 человек, 39 из них в Новосибирской области, 32 - в Иркутской и 22 человека в Красноярском крае.





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