Томская область в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири

Эпидемия COVID-19 в Томской области распространяется быстрее, чем в целом по России. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Томская область поднялась на второе место в тройке «антилидеров» СФО с самым высоким процентом прироста заболевших.

На 17 октября на территории области выявлено 9755 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За неделю заболело 1128 человек. Область преодолела порог в 9000 заболевших COVID-19.





Прирост жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», по состоянию на 16 октября в Томской области составил 13 %. Этот показатель за неделю увеличился на 2 пункта и стал еще выше, чем общий по Сибири и России.





Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в Томской области за отчетный период зафиксирован 16 октября — 180 человек за сутки. Это абсолютный «антирекорд» с начала эпидемии.





«Антилидерство» среди сибирских регионов удерживает Республика Алтай, где показатель 15 %. Замыкает этот топ-3 Кемеровская область (11 %).





Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири показывает Республика Тыва — всего 4 %.





Средний темп прироста в СФО увеличился – до 1,1 % в день (0,9 % неделей ранее).





В двух субъектах темпы прироста снизились: в Кемеровской области с 1,7 % на прошлой неделе до 1,5 % на этой и в Республике Алтай с 2,4 % на прошлой неделе до 2,2 % на этой неделе.





В остальных регионах Сибири отмечается рост эпидемии – от 0,1 % до 0,4 % в день.





ИЦК отмечает, что порог в 22 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, Иркутская область преодолела порог в 21 000 заболевших, в 16 000 – Алтайский край, Новосибирская область перешла планку в 14 000, в 13 000 – Омская область, в 12 000 – Кемеровская область, в 9000 – Томская область, в 5000 – Республика Хакасия.





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