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20 июня,
2020
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Томская область в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томская область занимает второе место среди регионов Сибири по приросту заболевших COVID-19. За неделю количество заболевших коронавирусом в регионе выросло в 1,4 раза — 19 июня коронавирус зарегистрирован у 1598 жителей, тогда как 13 июня их насчитывалось 1215 заболевших, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В региональном штабе всплеск заболевших объясняют несоблюдением правил масочного режима и появлением новых очагов.

В России индекс прироста также ниже, чем в Томской области. На первом месте по индексу прироста заболевших в СФО — Республика Алтай.

ИЦК отмечает, что ощутимый количественный прирост заболевших продолжается в Красноярском крае (регион перешагнул планку в 7000 заболевших), Иркутской и Новосибирской областях, где насчитывается более 4000 инфицированных.

По состоянию на 19 июня, в России выявлено 569 063 случая COVID-19. В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 30 508 заболевших. Это 5 % от общего числа по России. Больше всего заболевших в Красноярском крае (больше 7 тысяч человек), далее идет Иркутская (4,9 тысячи) и Новосибирская (4,8 тысячи) области.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 3430 человек за неделю. Новосибирская область находится в лидерах по числу выздоровевших – 723 человека за неделю.

За неделю в Сибири от коронавируса, по официальным данным, умерли 54 человека.

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В списках не значится. Санитарка, которая умерла от коронавируса в Томске, не попала в данные оперштаба


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