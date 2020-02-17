Томская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

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Томская область заняла 45 место из 85-ти в рейтинге по качеству жизни по итогам 2019 года. За год регион поднялся в рейтинге на шесть позиций, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Самое высокое качество жизни фиксируется экспертами в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. После тройки лидеров идут Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. По словам экспертов, на эти регионы приходится почти 40 % общего ВРП страны.



Замыкают список Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. В конце списка также расположились Бурятия, Северная Осетия, Алтай, Калмыкия, Забайкалье. Там отмечены невысокий уровень социально-экономического развития, безработица и низкие зарплаты.