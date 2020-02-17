Томская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
Томская область заняла 45 место из 85-ти в рейтинге по качеству жизни по итогам 2019 года. За год регион поднялся в рейтинге на шесть позиций, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
Самое высокое качество жизни фиксируется экспертами в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. После тройки лидеров идут Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. По словам экспертов, на эти регионы приходится почти 40 % общего ВРП страны.
Замыкают список Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. В конце списка также расположились Бурятия, Северная Осетия, Алтай, Калмыкия, Забайкалье. Там отмечены невысокий уровень социально-экономического развития, безработица и низкие зарплаты.
При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, объединенных в 11 групп, в частности, уровень доходов, занятости, жилищные условия, безопасность, демография, образование, экология, климат, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, развитие малого бизнеса.
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