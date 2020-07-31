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31 июля,
2020
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Томская область станет регоператором «Сколково»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Центр инновационного развития Томской области станет еще одним, 14-м по счету, региональным оператором «Сколково», сообщается на сайте фонда.

Томская область станет регоператором «Сколково»

Решение об этом приняли во время онлайн-встречи председатель Фонда «Сколково Аркадия Дворковича и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.


«По представленности инновационных стартапов Томская область среди лидеров, поэтому необходимость появления здесь регионального оператора Фонда “Сколково” очевидно назрела, — отметил на встрече Аркадий Дворкович. — С учетом того бесценного ресурса, который есть в регионе – я говорю про высшие учебные заведения Томской области – очень важно, чтобы было налажено эффективное взаимодействие между университетами и региональным оператором “Сколково”. Этот ресурс нужно использовать во благо региона и всей страны, с тем, чтобы у нас развивались и фундаментальная наука, и коммерциализация научных разработок».


Как отмечается на сайте фонда, сотрудничество «Сколково» и Томской области началось в 2011 году. Регион шесть раз становился площадкой проведения стартап-тура — масштабного проекта в России и странах СНГ, направленного на развитие технологического предпринимательства. Сейчас участниками проекта «Сколково» являются 22 стартапа из Томской области.

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