Томская область станет регоператором «Сколково»

Решение об этом приняли во время онлайн-встречи председатель Фонда «Сколково Аркадия Дворковича и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





«По представленности инновационных стартапов Томская область среди лидеров, поэтому необходимость появления здесь регионального оператора Фонда “Сколково” очевидно назрела, — отметил на встрече Аркадий Дворкович. — С учетом того бесценного ресурса, который есть в регионе – я говорю про высшие учебные заведения Томской области – очень важно, чтобы было налажено эффективное взаимодействие между университетами и региональным оператором “Сколково”. Этот ресурс нужно использовать во благо региона и всей страны, с тем, чтобы у нас развивались и фундаментальная наука, и коммерциализация научных разработок».





Как отмечается на сайте фонда, сотрудничество «Сколково» и Томской области началось в 2011 году. Регион шесть раз становился площадкой проведения стартап-тура — масштабного проекта в России и странах СНГ, направленного на развитие технологического предпринимательства. Сейчас участниками проекта «Сколково» являются 22 стартапа из Томской области.



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