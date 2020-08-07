Томская область стабильно удерживает 7-е место в рейтинге СФО по индексу смерти людей от коронавируса

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Томской области на 6 августа — 4471 человек. За истекший период в регионе зафиксировано всего восемь случаев смерти пациентов.



Индекс летальности в Томской области за неделю показал увеличение — на 0,11%. Сегодня этот показатель составляет 0,94%. Но тем не менее, Томская область остается на седьмом месте в рейтинге СФО.







Отмечается, что в рейтинге лидирует Новосибирская область (2,64%). Красноярский край (2,50%) переместился на 2-е место. На третьем месте — Иркутская область (1,39%). В Республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, так и остается самый низкий показатель — 0,42%.



Общий показатель летальности в СФО продолжает превышать единицу, с 30 июля он еще вырос на 0,07%, составляя 1,51%. Тем не менее, это ниже общероссийского индекса (1,68%). При этом СФО находится на 4-й строчке рейтинга федеральных округов с самыми высокими показателями летальности. Коэффициенты выше только в ЮФО (1,68%), СКФО (2,26%) и СЗФО (3,42%).

