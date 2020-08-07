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07 августа,
2020
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Томская область стабильно удерживает 7-е место в рейтинге СФО по индексу смерти людей от коронавируса

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Томская область остается на седьмом месте среди регионов Сибири по индексу летальности «коронавирусных» пациентов. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 6 августа.

Томская область стабильно удерживает 7-е место в рейтинге СФО по индексу смерти людей от коронавируса

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Томской области на 6 августа — 4471 человек.  За истекший период в регионе зафиксировано всего восемь случаев смерти пациентов.

Индекс летальности в Томской области за неделю показал увеличение — на 0,11%. Сегодня этот показатель составляет 0,94%.  Но тем не менее, Томская область остается на седьмом месте в рейтинге СФО.


Отмечается, что в рейтинге лидирует Новосибирская область (2,64%). Красноярский край (2,50%) переместился на 2-е место. На третьем месте — Иркутская область (1,39%).  В Республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, так и остается самый низкий показатель — 0,42%.

Общий показатель летальности в СФО продолжает превышать единицу, с 30 июля он еще вырос на 0,07%, составляя 1,51%. Тем не менее, это ниже общероссийского индекса (1,68%). При этом СФО находится на 4-й строчке рейтинга федеральных округов с самыми высокими показателями летальности. Коэффициенты выше только в ЮФО (1,68%), СКФО (2,26%) и СЗФО (3,42%).

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