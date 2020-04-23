Томская область рассматривает возможность введения электронных пропусков

Власти региона изучают вопрос с введением на территории Томской области электронных пропусков, но в ближайшее время эту меру вводить не будут, сообщил вице-губернатор по соцполитике Иван Деев.





По его словам, Томская область не в числе регионов, где в ближайшее время внедрят пропускную систему. «Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не настолько острая, чтобы оперативно вводить электронные пропуска. Мы изучаем этот вопрос», – отметил Иван Деев.





Ранее стало известно, что Минкомсвязи получило заявки от 21 региона России на внедрение выдачи населению цифровых пропусков. В первую очередь к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.





Отметим, в Томской области по последней информации зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.







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