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31 января,
2020
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Новости

Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

1,2 млрд рублей направит Томская область на закупку льготных лекарств в 2020 году, сообщает «Область здоровья». Это на 275 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Из областного бюджета на закупку медикаментов потратят 855,7 млн рублей, из федерального — 390,6 млн рублей. Кроме денег, федерация предоставит региону дорогие лекарства для лечения рассеянного склероза, гемофилии, миелолейкоза и других тяжелых заболеваний.

По словам главы комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елены Потягайловой, в 2019 году льготные лекарства получили более 72 тысяч жителей Томской области. 116 из них, страдающие редкими заболеваниями, получили медикаменты на 147,4 млн рублей.

В конце 2019 года томичка Галина Воронина пожаловалась ТВ2 на то, что не может получить льготные лекарства, необходимые при диабете. Директор фонда «ДИА-МиР» Валерия Скрябина объяснила, что подобные сложности возникают в конце и в начале года из-за того, что кончаются запасы лекарств прошлого года, а новые поставки приходятся на конец января - начало февраля. 

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