Томская область попала в лидеры по «вирусному суверенитету»

Томская область вошла в группу с высоким индексом «вирусного суверенитета». Наш регион, как и Красноярский край, попал в лидеры из-за жесткого контроля над приехавшими жителями из других регионов. Власти обязали прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга самоизолироваться на две недели, отметив, что жители других регионов будут помещаться в обсерватор. Плюс введение ограничений на транспортное сообщение с ЗАТО Северск.





Всего в этой группе 14 регионов, в которых принимались жесткие ограничительные меры в отношении въезда из других субъектов (Челябинская область, Чечня), пассажирского транспорта (Карелия), регулирования торговли и других сфер (Забайкалье), туризма (Краснодарский край) или нагнетались подозрения в адрес «москвичей» (Ивановская область). Например, в Забайкалье губернатор Александр Осипов ввел запрет на продажу алкоголя (правда, позже его отменил) и объявил двухнедельный карантин для прибывших из других регионов, в Карелии приостановили работу общественного транспорта и сократили часы продажи алкоголя, а в Челябинской области закрыли границы для въезда иногороднего транспорта.





Фонд «Петербургская политика» вывел индекс «вирусного суверенитета», исходя из решений губернаторов, которые выпадали из общей, среднероссийской, повестки.





«Закрытие границ, жесткая изоляция, вплоть до обсерваторов, всех приехавших из Москвы и других регионов, остановка транспортного сообщения внутри региона и между регионами, введение пропусков и QR-кодов — все это позволяет включить регионы в группу с высоким индексом», — пояснил «Ведомостям» президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.





Еще 33 региона продемонстрировали средний уровень «вирусного суверенитета». В основном, отмечают эксперты, в этих регионах в дополнение к режиму самоизоляции были введены лишь отдельные дополнительные меры, например, ограничение, но не запрет продажи алкоголя.