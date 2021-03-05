Томская область получит партию вакцины Спутник V на следующей неделе

На следующей неделе, с 8 по 14 марта, в Томскую область доставят очередную партию препарата Спутник V, сообщает Облздрав.

«В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере ее поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции», — говорит замначальника департамента здравоохранения региона Наталия Метелёва.







Отмечается, что со старта прививочной кампании в регион уже поступило 34 512 доз этого препарата. О поступлении вакцин других видов пока не сообщалось.





По данным Облздрава на 5 марта, на вакцинацию в Томской области записались 43 559 жителей. Чтобы это сделать, нужно оставить заявку на вакцинацию через сайт covidtomsk.ru , портал госуслуг или по телефонам: 122 (набрав в тоновом режиме 8), по «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.





Отмечается, что к этому времени прививки поставили больше 27 тысячей жителей региона, в том числе удаленных районов.









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