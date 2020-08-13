Томская область получит еще 95 миллионов на «коронавирусные» выплаты врачам

Российским регионам будет выделено более 9 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медработникам, которые занимаются лечением COVID-19. Томская область получит на эти цели 95 миллионов. Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства, соответствующее распоряжение 6 августа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

О том, что врачи, работающие с COVID-19, будут получать дополнительные выплаты, стало известно 12 апреля. Тогда Томской области было выделено 108 миллионов рублей, еще 344 миллиона было выделено майским распоряжением Правительства.





Согласно распоряжению, в качестве стимулирующих выплат медикам должны выплачивать от 20 до 80 % среднемесячного дохода в зависимости от категории работника. Также от 25 до 80 тысяч медработникам должны доплачивать за выполнение особо важных работ (при непосредственном контакте с больными COVID-19).





В мае медработники из Томской области жаловались, что выплаты получают только те, кто работает непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией, а риски и повышенная нагрузка при этом не учитываются. Работники скорой помощи отметили, что выплаты получают только медики, работающие с пациентами, у которых подтвержден коронавирус. Соответственно, без выплат остаются те, кто контактирует с пациентами с подозрением на COVID-19.





После этого региональные власти сказали, что сделают перерасчет из-за изменившихся условий, и выплаты будут рассчитываться по самому факту работы, а не по времени, отработанному медиком, как было установлено распоряжением Правительства.





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