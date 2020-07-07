Томская область получит еще 40 млн рублей на выплаты работникам соцсферы в период коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил еще 3,6 миллиардов рублей на выплаты соцработникам, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства России. Томская область получит 40 миллионов 51 тысячу рублей.
Деньги будут дополнительно направлены на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца – до 15 сентября, поэтому из резервного фонда и выделили дополнительные средства.
Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Так, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 и 35 тысяч рублей соответственно.
Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус.
Младший медицинский персонал получает по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 и 15 тысяч рублей соответственно.
Ранее мы писали о ситуации в 3-й горбольнице, где уборщицы жалуются на отсутствие доплат за опасную работу в период пандемии. Санитарок понижали до уборщиц по всей стране для того, чтобы выполнить майские указы Путина. Соответственно, им уменьшалась зарплата, они лишались медицинского стажа и льгот. В период пандемии, работая с коронавирусными пациентами, они не подпадали под категории медицинского персонала, которым были положены соответствующие доплаты. Обладминистрация выделила 53 млн рублей, чтобы произвести выплаты сотрудникам.
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