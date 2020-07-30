Томская область получит еще 143 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Томская область получит из федерального бюджета дополнительно 143,1 миллиона рублей на выплату пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение уже подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В целом правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям.





Согласно документу, деньги предназначены для выплат тем семьям, где среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. На одного ребенка от 3 до 7 лет полагается по 5,5 тысячи рублей в месяц.





Минтруд должен не позднее 30 дней со дня вступления распоряжения в силу заключить соглашения с регионами о предоставлении таких субсидий. Ведомство доложит об использовании средств до 1 февраля 2021 года.