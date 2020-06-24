Томская область получит дополнительно 650 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог

Правительство выделило Томской области дополнительно 650 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дорог. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.





Правительство России выделило Томской области 150 миллионов рублей на завершающий этап строительства двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск с тоннельным пересечением на 76-м километре и полмиллиарда рублей — на продолжение реконструкции автодороги Камаевка – Асино – Первомайское. Все работы пройдут уже в этом году.





«Благодаря поддержке правительства, один из самых масштабных проектов за последние пять лет — строительство транспортной развязки на 76-м километре — мы завершим до конца года. Опережающее финансирование из федерального бюджета позволит нам уже в этом году продолжить и реконструкцию автодороги Камаевка – Асино – Первомайское», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





Реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское началась в 2017 году. Тогда дорожники реконструировали участок автотрассы с 40 по 52 км и построили мост через реку Итатка. Стоимость выполненных работ составила почти миллиард рублей. Ранее, в 2012‑2014 годах были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.





Строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск с тоннельным пересечением на 76-м километре стартовало в 2017 году. Финансирование из федерального центра составило более 1,8 миллиарда рублей.