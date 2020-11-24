Томская область получит деньги от федерации на поддержку бюджета, пострадавшего от пандемии

Томская область получит 1,75 миллиарда рублей от федерации на поддержку стабильности бюджетных систем. О распределении средств говорится в распоряжении кабинета министров. Документ датирован 19 ноября.

Как говорится в пояснении на сайте правительства, деньги получат регионы, чьи доходы сократились из-за пандемии. Они будут направлены из правительственного резервного фонда.





Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.





Отмечается, что в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил президент России Владимир Путин. При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.





Ранее сообщалось, что бюджет Томской области получил 3 миллиарда рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Из этих денег 2 миллиарда направлено на поддержку врачей и безработных. Также регион получил дотации в размере 2,2 миллиарда рублей для компенсации снижения доходов из-за влияния коронавируса на деловую активность.