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24 ноября,
2020
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Томская область получит деньги от федерации на поддержку бюджета, пострадавшего от пандемии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область получит 1,75 миллиарда рублей от федерации на поддержку стабильности бюджетных систем. О распределении средств говорится в распоряжении кабинета министров. Документ датирован 19 ноября.

Томская область получит деньги от федерации на поддержку бюджета, пострадавшего от пандемии

Как говорится в пояснении на сайте правительства, деньги получат регионы, чьи доходы сократились из-за пандемии. Они будут направлены из правительственного резервного фонда.


Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.


Отмечается, что в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную  помощь поручил президент России Владимир Путин. При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.


Ранее сообщалось, что бюджет Томской области получил 3 миллиарда рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Из этих денег 2 миллиарда направлено на поддержку врачей и безработных. Также регион получил дотации в размере 2,2 миллиарда рублей для компенсации снижения доходов из-за влияния коронавируса на деловую активность.

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