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15 августа,
2020
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Томская область получит более 95 млн рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Правительство РФ выделило из резервного фонда 95,5 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам Томской области, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томская область получит более 95 млн рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19
«В ближайшие дни выплаты получат более двух тысяч медработников региона. Размер выплаты сотруднику зависит от его среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года и времени работы с зараженными пациентами»,—  говорится в пресс-релизе.


Выплаты в размере 20-80% получат медработники скорой помощи и первичного звена, работающие с COVID-19; выплаты 30-100% — медицинские работники стационаров, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.


Отмечается, что кроме этих выплат медикам, непосредственно участвующих в оказании помощи пациентам с COVID-19, ежемесячно выплачиваются дополнительные «стимулирующие»: по 80 тысяч врачам стационаров, по 50 тысяч – среднему медицинскому персоналу стационаров и врачам «скорых», по 25 тысяч – младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых». Транш на эти выплаты регион уже получил, выплата сотрудникам произведена в начале августа вместе с зарплатой.

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