Томская область получит более 250 миллиона рублей на новые выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам. Они предназначены специалистам, которые помогают больным с коронавирусом. Так, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 млрд рублей.





Ещё свыше 1,8 млрд рублей – выделены работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы, сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна рабочая смена длится 14 дней. Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился Президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства.





Сибирским регионам на эти цели предназначается в общей сложности почти 5 миллиардов рублей. Томская область получит на выплаты социальным работникам 48 миллионов 426 тысяч рублей, а на стимулирующие выплаты медицинским работникам - 203 миллиона 65 тысяч рублей.