Томская область получит более 1,5 млрд рублей в связи с COVID-19

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), средства, выделенные по поручению президента Владимира Путина, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.





В бюджет Томской области будут направлены средства в размере 1 миллиарда 542 миллионов 97 тысяч рублей.



Более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности пять регионов в Сибири — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области. Самая большая дотация — 9 миллиардов 17 миллионов рублей — достанется Кемеровской области.





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