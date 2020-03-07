Томская область получит 80 млн рублей на увеличение зарплат медиков

Деньги поступят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам. Если регионам не хватит выделенных бюджетных средств, то ФФОМС должен будет дополнительно перевести территориальным фондам деньги из резерва, говорится в документе.



Согласно распоряжению, больше всего средств на оплату труда врачей и среднего медперсонала выделят Московской области — почти 2,7 млрд руб. Санкт-Петербургу должны перевести более 1,7 млрд руб., Краснодарскому краю — свыше 445 млн руб. В резерве находятся еще 2,75 млрд руб.



Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что средняя зарплата врачей составляет 79 тысяч рублей. В Томской области по данным статистики она превысила 72 тысячи рублей. Средний медицинский персонал в Томской области, по данным Росстата, в среднем получает 37,3 тысячи рублей. При этом многие работники сферы здравоохранения жалуются на то, что по факту получают меньше заявленных цифр, хотя совмещают сразу несколько ставок.





Читайте также:

​

«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов».

Кто скупил дома в Майами? Доктора с учителями! Соцсети о высказывании министра Скворцовой

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина о дефиците врачей и низких зарплатах







​Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

