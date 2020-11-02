Томская область получит 40 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,04 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как говорится в сообщении, «речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача». Так, Томская область получит 40 миллионов 615 тысяч рублей на бесплатные лекарства. Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства.





Решение было озвучено на заседании правительства 29 октября. Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.