Томская область получит 395 млн на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительным выделении регионам средств на ежемесячные выплаты малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет.
В целом государство направит на выплаты более 8,8 миллиарда рублей. По подсчетам, помощь смогут получить 3,8 миллиона человек.
Томская область дополнительно получит 396,5 миллиона рублей.
Ранее Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты начались с 1 июня, на их получение могут рассчитывать семьи с низким доходом. Размер пособия составляет 50 % прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе.
В частности, в Томской области на выплаты могут рассчитывать те семьи, в которых ежемесячный доход на человека ниже 11 694 рублей. Размер выплаты на детей от трех до семи лет составит 6088,5 рубля.