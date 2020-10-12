Томская область получит 395 млн на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительным выделении регионам средств на ежемесячные выплаты малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет.

В целом государство направит на выплаты более 8,8 миллиарда рублей. По подсчетам, помощь смогут получить 3,8 миллиона человек.





Томская область дополнительно получит 396,5 миллиона рублей.