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12 октября,
2020
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Томская область получит 395 млн на выплаты семьям с детьми

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительным выделении регионам средств на ежемесячные выплаты малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет. 

В целом государство направит на выплаты более 8,8 миллиарда рублей. По подсчетам, помощь смогут получить 3,8 миллиона человек. 


Томская область дополнительно получит 396,5 миллиона рублей.

Томская область получит 395 млн на выплаты семьям с детьми

Ранее Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты начались с 1 июня, на их получение могут рассчитывать семьи с низким доходом. Размер пособия составляет 50 % прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе.


В частности, в Томской области на выплаты могут рассчитывать те семьи, в которых ежемесячный доход на человека ниже 11 694 рублей. Размер выплаты  на детей от трех до семи лет составит 6088,5 рубля.

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