Добрые новости
19 мая,
2020
Новости

Томская область получит 33 миллиона рублей на доплаты сотрудникам соцучреждений

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская область получит 33 миллиона 71 тысячу рублей из резервного фонда на особые доплаты сотрудникам соцучреждений, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

18 мая федеральное правительство утвердило распоряжение о выплатах сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Деньги будут выделены из резервного фонда. Всего в регионы России будет направлено более 7,6 млрд рублей, регионы Сибири получат из этой суммы 774 миллиона 745 рублей.

11 мая Владимир Путин в ходе своего выступления поручил поддержать работников социальных организаций. Они получат назначенные выплаты, суммы которых будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.


Период, исходя из которого рассчитываются выплаты: с 15 апреля по 15 июля 2020 года. Так, для врачей предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 и 35 тысяч рублей соответственно.


Социальные работники, педагоги, психологи, воспитатели, библиотекари и другой персонал также получат доплаты к заработной плате — 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медперсонал должен получить по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

При этом, если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.