Томская область получит 33 миллиона рублей на доплаты сотрудникам соцучреждений

18 мая федеральное правительство утвердило распоряжение о выплатах сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Деньги будут выделены из резервного фонда. Всего в регионы России будет направлено более 7,6 млрд рублей, регионы Сибири получат из этой суммы 774 миллиона 745 рублей.



11 мая Владимир Путин в ходе своего выступления поручил поддержать работников социальных организаций. Они получат назначенные выплаты, суммы которых будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.





Период, исходя из которого рассчитываются выплаты: с 15 апреля по 15 июля 2020 года. Так, для врачей предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 и 35 тысяч рублей соответственно.





Социальные работники, педагоги, психологи, воспитатели, библиотекари и другой персонал также получат доплаты к заработной плате — 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медперсонал должен получить по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 и 15 тысяч рублей соответственно.



При этом, если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.