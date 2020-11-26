Томская область получит 128 млн рублей на строительство улицы в Южных Воротах

Министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Томской области по программе «Стимул» на строительство улицы Тояновской в поселке Зональная Станция Томского района. Улица повысит транспортную доступность Южных Ворот и даст возможность развивать в микрорайоне жилищное строительство.

Заявка в 127,9 млн рублей одобрена в рамках проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».



«Строительство улицы Тояновской в Зональной Станции, по предварительным подсчетам, обеспечит в 2021-2022 годах введение более 16 тысяч квадратных метров жилья, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Создание улицы предусмотрено планировкой данной территории. Она необходима для связки Южных Ворот с Томском и другими элементами планировочной структуры района».





Реализация проекта потребует также областного и местного софинансирования, размер которого будет определен после принятия трехлетнего бюджета региона.