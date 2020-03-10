Томская область получит 10 млн на премии врачам за выявление рака

Согласно ему, Томская область получит 10 млн 246 тысяч рублей. Отметим, премии будут назначаться при выявлении болезни во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Глава томского областного фонда ОМС Алексей Рудко ранее сообщал журналистам, что премия за каждый диагностированный случай онкозаболевания составит тысячу рублей. Российская газета со ссылкой на главу российского фонда ОМС писала, что премия за каждый диагностированный случай — 1000 рублей, при этом 500 рублей из них получит врач или фельдшер, организовавший медосмотр или диспансеризацию, еще 500 — специалист, который провел диагностику. Цель программы — стимулировать выявление рака на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Чтобы ее добиться, необходимо, чтобы настороженность проявляли врачи всех специализаций и вовремя направляли на диагностику.





Отметим, подобные премии уже начинали выделять в некоторых регионах. Например, в Башкирии врачи получали премии с июля 2019 года. Там выплата за каждый обнаруженный случай заболевания составляла 5 750 рублей. С 2020 года Правительство решило распространить практику на все регионы.





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