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15 июля,
2020
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Томская область получила новую технику для тушения лесных пожаров

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Региональные лесопожарные формирования получили 14 единиц специализированной техники стоимостью 42,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для тушения возгораний были закуплены 6 автомобилей Садко, 6 автомобилей УАЗ «Фермер», автобусы УРАЛ и ПАЗ. Все эти машины распределены между районами области. Также для борьбы с огнем в труднодоступных местах в этом году будут приобретены еще три автомобиля Садко и три моторные лодки «Тактика».

Томская область получила новую технику для тушения лесных пожаров

За минувшие выходные лесопожарные формирования потушили 3 лесных пожара в Верхнекетском лесничестве на общей площади 82,7 гектара. Посмотреть, где на данный момент на территории области действуют пожары можно здесь. В лесах наблюдается средний класс пожарной опасности – 1,5.


Всего с начала года ликвидировано 130 лесных пожаров (29 – Томский район, 18 – Шегарский, 18 – Асиновский район, 8 – Кожевниковский, 9 – Зырянский, 13 – Первомайский, 5 - Парабельский район, 2 – Тегульдетский район, 25 – Верхнекетский район, 1 – Каргасокский, 2 - Кривошеинский) на общей площади 2 993,57 га. Средняя площадь одного пожара составила 23,03 га. В течение первых суток с момента обнаружения было ликвидировано 103 лесных пожара.


В большинстве случаев причиной возгораний стал антропогенный фактор (89 лесных пожаров), сообщает департамент лесного хозяйства. Обильные сухие грозы также спровоцировали огонь в лесах на области. С начала пожароопасного сезона по их вине произошло 20 лесных пожаров.


МЧС по Томской области предупреждает жителей региона о жаркой погоде до конца недели. По прогнозам синоптиков, с 15 по 19 июля ожидаются температуры до +30°С и выше.  


Департамент лесного хозяйства напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В сухую погоду лесной пожар может возникнуть даже от незначительного источника огня.


В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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