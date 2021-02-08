Томская область получила больше 15 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Более 15 тысяч доз поступившей вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник «V») начали распределять по прививочным пунктам Томской области. В медицинские учреждения Томска передано 8 800 доз, еще 6 320 доз – в другие муниципальные образования региона.
В Томске открыты 33 пункта вакцинации. В области прививочные кабинеты есть во всех районных больницах, в них доставляют жителей других населенных пунктов муниципалитета, желающих поставить прививку. Кроме того, 18 выездных бригад, сформированных из работников районных больниц, по графику выезжают в фельдшерско-акушерские пункты отдаленных населенных пунктов.
Массовая вакцинация для всех желающих в Томской области стартовала в середине января. К 8 февраля прививки поставили уже 7 042 человек, из них 1 778 человек привились уже двумя компонентами. За весь период вакцинации в регион доставлено 22 162 дозы, включая поступившие сегодня 15 120 доз.
Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.
Все заявки на вакцинацию обрабатываются, вносятся в единый список, а затем передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью.