Томская область получила больше 15 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Более 15 тысяч доз поступившей вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник «V») начали распределять по прививочным пунктам Томской области. В медицинские учреждения Томска передано 8 800 доз, еще 6 320 доз – в другие муниципальные образования региона.

В Томске открыты 33 пункта вакцинации. В области прививочные кабинеты есть во всех районных больницах, в них доставляют жителей других населенных пунктов муниципалитета, желающих поставить прививку. Кроме того, 18 выездных бригад, сформированных из работников районных больниц, по графику выезжают в фельдшерско-акушерские пункты отдаленных населенных пунктов.





Массовая вакцинация для всех желающих в Томской области стартовала в середине января. К 8 февраля прививки поставили уже 7 042 человек, из них 1 778 человек привились уже двумя компонентами. За весь период вакцинации в регион доставлено 22 162 дозы, включая поступившие сегодня 15 120 доз.

