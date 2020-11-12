Томская область получила 40 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19

Томская область получила из резервного фонда правительства России 40,6 млн рублей, которые нужно потратить на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

«Речь идет о пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19, имеющих симптомы заболевания, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача», — уточнили в администрации Томской области.





По протоколу лечения Минздрава России пациентам с легкими признаками инфекции назначают противовирусные препараты, для лечения пациентов средней степени – антибиотики. Также по показаниям врача могут выписать жаропонижающие, антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов, а также гормональные препараты.





По словам начальника областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, департамент уже сделал первую закупку лекарств на 11 тысяч упаковок. Когда лекарства приедут в регион, их распределят по медучреждениям.





Уточняется, что препараты больным выпишет терапевт после обследования, а на дом медикаменты доставят волонтеры.