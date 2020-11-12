Добрые новости
12 ноября,
2020
1
фото
Новости

Томская область получила 40 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская область получила из резервного фонда правительства России 40,6 млн рублей, которые нужно потратить на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

Томская область получила 40 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19

«Речь идет о пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19, имеющих симптомы заболевания, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача», — уточнили в администрации Томской области.


По протоколу лечения Минздрава России пациентам с легкими признаками инфекции назначают противовирусные препараты, для лечения пациентов средней степени – антибиотики. Также по показаниям врача могут выписать жаропонижающие, антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов, а также гормональные препараты.


По словам начальника областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, департамент уже сделал первую закупку лекарств на 11 тысяч упаковок. Когда лекарства приедут в регион, их распределят по медучреждениям.


Уточняется, что препараты больным выпишет терапевт после обследования, а на дом медикаменты доставят волонтеры.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.