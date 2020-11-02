Томская область получила 15 млн рублей на новую COVID-лабораторию

За весь период в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125. По данным обладминистрации, на 100 тысяч населения приходится 378,6 тестов. При этом некоторые томичи отмечали, что им не делали тесты под предлогом отсутствия реактивов, а результатов приходилось ждать долго.





«Вопрос по задержкам с тестами существует. Сейчас мы используем дополнительные мощности, которые находятся, в том числе, не в Томске. Весной мы старались сделать все, чтобы в сутки была возможность делать 3,5 тысячи тестов, сейчас делаем 6 тысяч тестов в сутки», — комментировал проблему замгубернатора Иван Деев.