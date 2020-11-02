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02 ноября,
2020
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Томская область получила 15 млн рублей на новую COVID-лабораторию

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

15,7 млн рублей получит Томская область на оборудование недостающих лабораторий для проведения тестов на COVID-19.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства России.

Федеральное финансирование позволит регионам оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики.

Томская область получила 15 млн рублей на новую COVID-лабораторию

За весь период в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125. По данным обладминистрации, на 100 тысяч населения приходится 378,6 тестов. При этом некоторые томичи отмечали, что им не делали тесты под предлогом отсутствия реактивов, а результатов приходилось ждать долго.


«Вопрос по задержкам с тестами существует. Сейчас мы используем дополнительные мощности, которые находятся, в том числе, не в Томске. Весной мы старались сделать все, чтобы в сутки была возможность делать 3,5 тысячи тестов, сейчас делаем 6 тысяч тестов в сутки», — комментировал проблему замгубернатора Иван Деев.

Замгубернатора Иван Деев подтверждал, что действующие лаборатории сильно перегружены. Он просил жителей региона взвешивать, так ли им необходим платный текст, так как во время анализа повышается риск заразиться. 


По словам Деева, главная проблема в том, что не хватает специалистов. Выпускники СибГМУ не могут сразу пойти работать в лаборатории, так как у них отсутствует необходимое разрешение на работу с реактивами. При этом, Деев не исключал открытия ещё одной лаборатории.

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