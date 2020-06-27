Томская область покинула тройку регионов Сибири с самым большим приростом заболевших COVID-19

По итогам недели Томская область покинула тройку регионов Сибирского федерального округа с самым большим приростом заболевших COVID-19. Регион переместился со второго места на пятое, с 20 по 26 июня количество жителей, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», в Томской области выросло в 1,27 раза, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным на 26 июня в Томской области коронавирус зарегистрирован у 2031 жителя. Общее число выписавшихся пациентов достигло 885. Лечение от коронавируса в регионе продолжают 1132 человека.





На первом месте по индексу прироста заболевших в СФО остается Республика Алтай. Показатель здесь — 1,55 раза. На втором месте по округу — Тыва (33%), третье —у Кузбасса (29%).



Наиболее сильный количественный прирост заболевших вновь отмечен в Красноярском крае (регион перешагнул планку в 8000 заболевших), Иркутской (более 6000) и Новосибирской области, где насчитывается более 5000 инфицированных.





Индекс прироста заболевших в целом по СФО равен 1,21. По России показатель ниже — 1,09 раза. «Прирост в целом по России стабилизировался и продолжает понижаться», отмечают в ИЦК.





Первое место в общероссийском рейтинге регионов занимает Сахалинская область. На втором месте — Республика Алтай, третье место досталось Курганской области.



Наиболее положительную статистику в России вновь демонстрирует город Москва — здесь в период с 20 по 26 июня официально зафиксирован прирост всего в 3% заболевших COVID-19. Кроме нее среди наиболее благополучных регионов — Чукотский АО (5%), а также, с индексом в 6%, Еврейская автономная область и Северная Осетия.







В 33 регионах России процент прироста заболевших по состоянию на 26 июня не превышает 10%. Статистически это наиболее благополучные территории.





В 35 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20%. Среди них, как и раньше, Новосибирская область, Алтайский край, Хакасия, Красноярский край.





16 регионов России демонстрируют индекс от 21 до 50%. В их числе (так же, как и неделю назад) Омская, Иркутская и Томская области, Кузбасс и Тыва.







Всего в стране нарастающим итогом COVID-19 выявлен у 620 794 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 384 152 человек. Скончались от коронавируса по официальным данным 8781 человек.





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