Добрые новости
07 июля,
2020
1
фото
Новости

Томская область поднялась на шестое место в СФО по заболеваемости COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область поднялась на шестое место в СФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Индекс прироста, по данным на 6 июля, составляет 241,8 случая на 100 тысяч человек. За неделю он вырос на 38,1 пункта.

Томская область поднялась на шестое место в СФО по заболеваемости COVID-19
Фото: Татьяна Бемлер, ТВ2

В Сибири по данным ИЦК общий показатель составляет 270,7 случая на 100 тысяч человек. Прирост за неделю составил 40,4 пункта.

На первом месте в СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1587,8 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве  вырос — на 225,6 пункта.


На второе место по индексу выявленных случаев на 100 тыс. жителей региона в Сибири переместилась Республика Алтай, занимавшая неделей ранее пятую строчку рейтинга.

Самым благополучным регионом в СФО все так же остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 74,7 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 21 раз ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс уступает Севастополю (55,5 случаев) и Республике Крым (39,8 случая).

По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти, хотя и замедляется по сравнению с прошлыми периодами. За неделю с 29 июня по 6 июля прирост составил 31,8 пункта, и достигает значения 468,4.
Превышает эти показатели только ЦФО (532,5 случая).

В Томской области за весь период установлено 2608 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1403 человека, умерших 20.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.