Томская область поднялась на шестое место в СФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Индекс прироста, по данным на 6 июля, составляет 241,8 случая на 100 тысяч человек. За неделю он вырос на 38,1 пункта.

В Сибири по данным ИЦК общий показатель составляет 270,7 случая на 100 тысяч человек. Прирост за неделю составил 40,4 пункта.



На первом месте в СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1587,8 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос — на 225,6 пункта.





На второе место по индексу выявленных случаев на 100 тыс. жителей региона в Сибири переместилась Республика Алтай, занимавшая неделей ранее пятую строчку рейтинга.



Самым благополучным регионом в СФО все так же остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 74,7 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 21 раз ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс уступает Севастополю (55,5 случаев) и Республике Крым (39,8 случая).



По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти, хотя и замедляется по сравнению с прошлыми периодами. За неделю с 29 июня по 6 июля прирост составил 31,8 пункта, и достигает значения 468,4.

Превышает эти показатели только ЦФО (532,5 случая).