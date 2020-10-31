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31 октября,
2020
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Томская область переместилась на второе место в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область по итогам октября переместилась с 3-го на 2-е место в тройке «антилидеров» СФО с наибольшим процентным приростом выявленных случаев инфицирования COVID-19.

Томская область переместилась на второе место в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО с 1 по 31 октября.


«Так, в Томской области за октябрь количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 65 % (более чем вдвое от показателей сентября), или на 4881 человека. Общий прирост новых случаев заболевания в регионе в истекшем месяце все еще заметно выше, чем в общем по СФО (40 %) и России (38 %). Томская область в октябре преодолела порог в 12 000 выявленных случаев COVID-19», — говорится в сообщении центра.  


Самый большой прирост инфицированных зафиксирован 29 октября – 212 зарегистрированных случаев. В течение месяца суточный прирост постепенно увеличивался.


Отмечается, что в Сибири за истекший месяц количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», возросло на 40 % — почти в два раза по сравнению с сентябрем.


Среди регионов Сибирского федерального округа по процентному приросту выявленных случаев инфицирования за октябрь лидирует Республика Алтай — 111 %.


Минимальный процент прироста числа выявленных случаев заболевания за прошедший месяц отмечен в Республике Тыва — 22 %. Это значительно ниже общероссийского значения (38 %), второе место у Иркутской области (27 %). Третье место делят Новосибирская область и Красноярский край (по 32 %).

Томская область переместилась на второе место в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири

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