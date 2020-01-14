Обновленные паблики в социальных сетях Томской области: кто автор?

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«URA.RU» со ссылкой на свои источники сообщает, что сразу несколько российских регионов передали управление своими официальными представительствами в самых популярных российских соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — компании Mail.ru Group. В список регионов, по версии издания, попала и Томская область.

Проект был запущен еще в прошлом году. В нем, как утверждает URA.RU, принимают участие, помимо Томской области, Свердловская, Ярославская, Смоленская, Вологодская, Астраханская, Пензенская и Самарская области, Карелия и Республика Коми, Татарстан, Республика Бурятия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как пишет издание, обе социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — принадлежат Mail.ru Group. Собственниками самой группы являются компания «МФ технологии» (ею владеют USM Holdings Алишера Усманова, «Ростех», «Газпромбанк» и «Мегафон»), южноафриканский медиахолдинг Naspers и китайская телекоммуникационная компания Tencent.

URA.RU определил, что регион участвует в проекте, исходя из того, что фотографии в «шапках» страниц сделаны в едином стиле, как и аватарки с названием региона чуть ниже. Разнятся только силуэты территорий и маленькие фотографии губернаторов.

Кроме того, внутри ленты периодически попадаются похожие посты: например, все страницы 13 января выложили пост с поздравлением со Старым Новым годом. С одинаковыми картинкой и текстом поздравления.

При этом если средний пост (во «ВКонтакте» это видно) в любой региональной группе набирает в среднем несколько тысяч просмотров, то у постов, которые в этой же ленте поддерживает Mail.ru, цифра просмотров в разы выше. Так, например, поздравление со Старым Новым годом набрало в томской группе 19 тысяч просмотров.

Пресс-служба Томской области опровергает сотрудничество с группой Mail.ru по социальным сетям. В «белом доме» подчеркивают, что их ведет департамент информационной политики.

Аккаунты администрации в социальных сетях были заведены давно. К перезагрузке и активной работе мы приступили в июне 2019-го, — комментирует заместитель начальника департамента Константин Карпачев. — Поддержку пабликов ведем собственными силами, этим занимаются наши сотрудники, которые регулярно проходят обучение. В том числе мы взаимодействуем с Институтом развития интернета, у которого накоплен большой прикладной опыт в части государственного smm. Главная цель для нас — сделать так, чтобы страницы в социальных сетях были источником актуальных и подтвержденных региональных новостей, выражали официальную позицию администрации региона по важным вопросам, а также были эффективной площадкой для общения граждан с представителями власти Томской области.

Институт развития интернета – это автономная некоммерческая организация, разрабатывающая и внедряющая в практику проекты в рамках глобальной задачи цифровой трансформации экономики. ИРИ был образован в 2015 году. Согласно информации издания РБК, Институт развития интернета должен получить в ближайшие 3 года 2,4 млрд рублей на создание и распространение нравственного контента в Сети.

О запуске обновленных пабликов администрация Томской области сообщила в сентябре 2019 года. За год власти ответили на 10 тысяч обращений жителей Томской области в социальных сетях. «Горячими» темами года в соцсетях стала реализация мусорной реформы, уборка улиц и дворов от снега, летнее отключение горячей воды, начало отопительного сезона. Больше всего вопросов поступило из Томска, Северска, Стрежевого, Колпашевского и Томского районов.

В администрации подчеркивают, что стараются подготовить ответы на поступившие вопросы в течение 24 часов. Зачастую время ожидания ответа составляет 4-6 часов.

Официальные аккаунты администрации Томской области:

https://vk.com/tomskgov https://ok.ru/tomskobl https://www.instagram.com/tomskobl https://www.facebook.com/tomskgov